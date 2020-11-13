أمريكا تثمن قيادة النيجر لمكافحة الإرهاب بغرب إفريقيا

ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية، التزام النيجر المستمر بالديمقراطية وسيادة القانون وقيادتها لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

جاء ذلك، حسب بيان للبيت الأبيض، اليوم السبت، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع زير خارجية النيجر مسعود حسومي في البيت الأبيض.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، النطاق الواسع للتعاون بين الولايات المتحدة والنيجر في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتعاون العسكري.

جدير بالذكر أن المساعدات الأمريكية، خلال هذا العام فقط، تتضمن أكثر من 140 مليون دولار مخصصة لدعم التنمية والأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية في النيجر.