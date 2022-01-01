أصدر الاتحاد المصري لألعاب القوى بيانا رسميا يوضح فيه أسباب عدم سفر بعثة منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العالم تحت ٢٠ سنة التي تستضيفها مدينة كالي الكولومبية خلال الفترة من ١ إلى ٦ أغسطس المقبل.

وذكر البيان: "مكافأة لناشئي ألعاب القوى الذين اشتركوا في البطولتين العربيتين تحت ١٨ وتحت ٢٠ سنة، وحققوا نتائج متميزة بهما، ولأهمية تشجيع هذا الجيل من اللاعبين واللاعبات، وعلى رغم من التكلفة المالية العالية المطلوبة لمشاركة كل لاعب، فإن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تقدم الدعم المعنوي والمالي المستمر، قام مجلس إدارة الاتحاد بأخذ قرار اشتراك كل اللاعبين الذين تأهلوا لبطولة العالم لكي يكتسبوا خبرة الاشتراك في أقوى المنافسات.

عند تنفيذ حجز الطيران قام الاتحاد بمتابعة التسلسل المسموح باللائحة المالية بالاتصال بعدد من الشركات، وكان رد كل هذه الشركات بعدم وجود تذاكر تكفي عدد اللاعبين واللاعبات والمدربين بالكامل، ولذا طلب الاتحاد عدد أقل من التذاكر كان عرض الشركة ثلاثة أضعاف السعر على خط سير يعبر من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، ويجب على المسافر الحصول على تأشيرة دخول للبلاد مع وجود تذكرتين أو ثلاث فقط.

لذا طلب الاتحاد المصري من الاتحاد الدولي آخر وسيلة لحل هذه الأزمة بحجز عدد من التذاكر لبعثة مصغرة على أن يقوم الاتحاد المصري بدفع ثمن هذه التذاكر عند وصوله إلى كولومبيا، لكن الاتحاد الدولي اعتذر عن عدم التنفيذ، وطلب من الاتحاد المصري الاعتذار رسميا عن المشاركة في البطولة لإلغاء حجوزات الإقامة والإعاشة التي حجزها الاتحاد الدولي على نفقة الاتحاد المصري.

ولهذه الأسباب قام الاتحاد المصري بإبلاغ الاتحاد الدولي بعدم إمكانية المشاركة في البطولة لأسباب خارجة عن إرادته مع توضيح العقبات التي أدت الى أخذ هذا القرار.

ويؤكد الاتحاد أنه لم يدخر جهدا في محاولة المشاركة في بطولة العالم، وذلك للحفاظ على الجهد والعرق المبذول للوصول إلى هذا المستوى والحفاظ على كافه الحقوق، ويهيب الاتحاد من الجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الصفحات غير الرسمية التي تنشر أخبارا مغلوطة هدفها إثارة البلبلة والشائعات".