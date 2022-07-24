ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم السبت، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 578.1، مقابل 729.3 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 709.7، وقبل شهر 668.6.



وأضاف المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 ألفا و3 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 92 ألفا و9 إصابات يوم السبت الماضي.



وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 117 حالة وفاة، مقابل 116 حالة وفاة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 30 مليونا و853 ألفا و312 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.