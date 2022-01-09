الأهلي يتعثر أمام المقاولون بتعادل جديد في الدوري

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وقع الأهلي في فخ التعادل بدون أهداف مع المقاولون العرب في اللقاء الذي أقيم على ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الممتاز.