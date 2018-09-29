التنمية المحلية: بدء اختبارات الالتحاق ببعض دورات الخطة التدريبية الجديدة بمركز سقارة

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بدء اختبارات الالتحاق ببعض الدورات التى تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات، اليوم السبت، بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة للالتحاق بدورات إعداد المدربين TOT، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال وزير التنمية المحلية إن دورات الـ(TOT) التي ينظمها مركز سقارة فى خطته التدريبية تساهم في إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيا في المحافظات.

وأشار إلى أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم علي تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، وبما يعمل على تطوير مهارات العاملين بالمحليات وانعكاس ذلك علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف شعراوي أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بخريجى دورة TOT فى بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.