 صلاح يسجل ويقود ليفربول لأول ألقابه في الموسم الجديد على حساب مانشستر سيتي - بوابة الشروق
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صلاح يسجل ويقود ليفربول لأول ألقابه في الموسم الجديد على حساب مانشستر سيتي

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 8:01 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 8:01 م

حقق ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية بعدما فاز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي شهد تسجيل محمد صلاح لهدف من ركلة جزاء.


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