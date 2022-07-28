صلاح يسجل ويقود ليفربول لأول ألقابه في الموسم الجديد على حساب مانشستر سيتي

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حقق ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية بعدما فاز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي شهد تسجيل محمد صلاح لهدف من ركلة جزاء.