أمير الكويت يبعث برقية تعزية لرئيس دولة الإمارات بضحايا الفيضانات

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، برقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.

وقال أمير الكويت -في برقيته- "نسأل الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وأن يمكن المسؤولين من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية".

وكانت الأمطار الغزيرة التي سقطت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة أمس أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات.