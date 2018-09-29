 لخلاف حول تأجير شقة.. الشرطة الألمانية تحقق في مقتل شخصين بالرصاص - بوابة الشروق
السبت 30 يوليه 2022 5:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

لخلاف حول تأجير شقة.. الشرطة الألمانية تحقق في مقتل شخصين بالرصاص

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
(د ب أ)
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 4:36 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 4:36 م

واصلت الشرطة الألمانية اليوم السبت التحقيق في حادث إطلاق نار ببلدة أوتفايلر، غربي البلاد، وقع خلال نزاع على تأجير شقة.

وقتل رجل 51 عاما، امرأة، ثم انتحر في شقته بعد ظهر أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن رجلا آخر 79 عاما أصيب برصاصة، لكن حالته مستقرة اليوم.

وبحسب المعلومات المتاح، ذهب الرجل 79 عاما، وزوجته 78 عاما، إلى الجاني اللاحق وشريكته لإخبارهما أنهما لن يتمكنا من الحصول على شقة مستأجرة كما كانا يأملان.

ووفقا للتقرير، أخرج الرجل 51 عاما، مسدسا ووجهه إلى الرجل وزوجته، ثم أطلق النار على الزوجة.

وخلال المشاجرة مع الرجل 79 عاما سحب الجاني الزناد مرة أخرى وأصابه، ثم قتل نفسه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك