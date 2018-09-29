سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الشرطة الألمانية اليوم السبت التحقيق في حادث إطلاق نار ببلدة أوتفايلر، غربي البلاد، وقع خلال نزاع على تأجير شقة.

وقتل رجل 51 عاما، امرأة، ثم انتحر في شقته بعد ظهر أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن رجلا آخر 79 عاما أصيب برصاصة، لكن حالته مستقرة اليوم.

وبحسب المعلومات المتاح، ذهب الرجل 79 عاما، وزوجته 78 عاما، إلى الجاني اللاحق وشريكته لإخبارهما أنهما لن يتمكنا من الحصول على شقة مستأجرة كما كانا يأملان.

ووفقا للتقرير، أخرج الرجل 51 عاما، مسدسا ووجهه إلى الرجل وزوجته، ثم أطلق النار على الزوجة.

وخلال المشاجرة مع الرجل 79 عاما سحب الجاني الزناد مرة أخرى وأصابه، ثم قتل نفسه.