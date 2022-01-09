أشاد الموسيقار هاني شنودة، بمبادرة قافلة السعادة لكبار السن، والتي وافق على إطلاقها رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قائلًا: «أول أجر لنا إن واحد قال لي يا هاني يا شنودة رجعتنا 30 سنة ورا، قلت له بس والناس ضحكت».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه طلب من الحضور ضمن فعاليات القافلة، أن يقفوا لغناء أغنية «يا أغلى اسم في الوجود»، لافتًا إلى أن الأمر أدى إلى بكاء البعض.

وتابع: «الناس عيونها كانت بتدمع وأخدونا بالأحضان، فاكرين إنهم اتنسوا وملهمش عازة والوقت الضايع.. ده مش وقت ضايع أبدًا، وقلت له قريب هنضم لكم»، بحسب تعبيره.

وأشاد بالدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ بسبب المرونة في التعامل مع الملف، موضحًا أن «عبدالوهاب» المسؤول علن خط سير القافلة، في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن العديد من الأشخاص يرغبون في الانضمام للقافلة، معقبًا: «ناس بتطلب تقول نكت أو تلقي شعرًا وبقول لهم تعالوا، القافلة عاملة زي فكرة كرة الثلج التي تتدحرج من الجبل وتكبر بمرور الوقت، والغناء بيزود المناعة ويقوي كل حاجة في الجسم».

جدير بالذكر، أن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، فتحي عبد الوهاب، وافق على إطلاق مشروع «قافلة السعادة» الذي تقدم به الموسيقار الكبير هاني شنودة؛ بهدف تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية لإسعاد كبار السن والأيتام في دور الرعاية.

https://www.youtube.com/watch?v=gnAuFazNPgU