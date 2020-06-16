 روسيا ترفض تصريحات رئيس وزراء بلغاريا السابق بشأن التدخل في شؤون بلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا ترفض تصريحات رئيس وزراء بلغاريا السابق بشأن التدخل في شؤون بلاده

أ ش أ
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 9:14 ص | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 9:14 ص
رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اتهامات رئيس الوزراء البلغاري السابق كيريل بيتكوف لروسيا بالتدخل في شؤون بلاده.

وقالت زاخاروفا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "نأسف لقلقه بشأن "يد الكرملين الطويلة"، ومن ناحية المنطق والحقيقة لا نرى أي جدوى في التعليق على كل المزاعم الكاذبة عن التدخل الروسي في شؤون بلغاريا ونشر الفساد الذي يزعم أنه "أداتنا الرئيسية للسياسة الخارجية" في البلقان".

وأضافت" أن المزايدات حول التهديد الروسي للأغراض السياسية الداخلية وغيرها من الاعتبارات الشخصية الضيقة تعد دليلا على موت سياسي قريب".

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