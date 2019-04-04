تقرير: البريطانيون يعانون من مشكلات في تغطية تكاليف دفن حيواناتهم الأليفة

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن العديد من البريطانيين يعانون من مشكلات في تغطية تكاليف دفن حيواناتهم الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار.



وقالت صحيفة "جارديان" إن أصحاب هذه الحيوانات يعانون من مشكلات تكاليف الدفن، ووصفت أن موت الحيوان الأليف يمكن أن يكون الآن أحد أكثر المحن تكلفة بالنسبة لأصحابها، وبخاصة إذا كانوا يعيشون في شقة دون حديقة أو يستأجرون شقة.



وأضافت أن مواقع جمع التبرعات مليئة بالإعلانات من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يطلبون المساعدة في النفقات.



وفقا لمالك كلب متوفى، فإن حرق جثة حيوان أليف في المملكة المتحدة يمكن أن يكلف 250 جنيها إسترلينيا.



في المملكة المتحدة، أثّر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر، فمنذ الأول من أبريل، ارتفع سعر الغاز والكهرباء في البلاد بنسبة 54%.



وتم اتخاذ هذا القرار في أوائل فبراير، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز العالمية، لكنه دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل.



كما ارتفعت تكاليف الطاقة للمستهلكين البريطانيين بمعدل 700 جنيه إسترليني سنويا.