القبض على رجل يحمل سلاحا قبالة مدرسة يهودية في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، القبض على رجل يحمل سلاحا بدا حقيقيا، مثبتا إلى جسده قبالة مدرسة يهودية في قلب العاصمة برلين.



وذكرت الشرطة أن الرجل 28 عاما، قاوم السلطات أثناء القبض عليه مساء أمس الجمعة بشكل أوقع إصابة طفيفة بأحد أفراد الشرطة.



وبحسب التحقيقات الحالية، تفترض الشرطة أن الرجل تعمد الذهاب إلى المدرسة الثانوية وهو يحمل سلاحا هوائيا "ايرسوفت"، وذلك وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.



ويجري التحقيق حاليا مع الرجل بتهمة انتهاك قانون حيازة الأسلحة ومقاومة السلطات.



يذكر أن القانون يحظر في ألمانيا حمل ما يطلق عليه الأسلحة الوهمية في الأماكن العامة، وانتهاك هذه القاعدة يعد مخالفة إدارية يمكن المعاقبة عليها بغرامة تصل إلى 10000 يورو.



وذكرت الشرطة أن الرجل ادعى أنه عثر على السلاح في إحدى الحافلات، مشيرا إلى أنه "استحسن" فكرة أن يتجول به.



وكان هناك شاب 22 عاما، يرافق الرجل أثناء القبض عليه، ويرقد هذا الشاب حاليا للعلاج في مستشفى مجاورة للمدرسة اليهودية، وذكر الشاب أن الرجل حامل السلاح اصطحبه للتنزه.



وقال المتحدث باسم الشرطة إن سائحا لاحظ الرجل المسلح وأخطر الشرطة التي أوقفت الرجلين في المنطقة التي تقع بها المدرسة.