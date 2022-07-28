أتباع «الصدر» يقيمون مجلس عزاء عاشوراء داخل البرلمان العراقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقام أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم السبت، مجلس عزاء لإحياء شعائر عاشوراء ومقتل الإمام الحسين داخل البرلمان العراقي.

وتجمع أنصار الصدر داخل إحدى باحات مبنى البرلمان العراقي بعد اقتحامه ظهر اليوم، وأقاموا مجلس عزاء هو الأول من نوعه لإحياء واقعة مقتل الأمام الحسين بمشاركة عدد من المعممين ورجال الدين حاملين صورا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وأعلام العراق، حيث بدأ العراقيون الشيعة هذا اليوم في إحياء شعائر عاشوراء.

وتشهد المنطقة الخضراء الحكومية ومبنى البرلمان العراقي تدفق مجاميع غفيرة من أتباع الصدر بعد أن استعان المتظاهرون بعدد من الجرافات؛ لإزالة الكتل الإسمنتية على جسر الجمهورية ومداخل المنطقة الخضراء الحكومية.

وأعلن مقربون من الصدر أن هذه المظاهرات ستتحول إلى اعتصامات سلمية مفتوحة داخل المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان العراقي.

وبدأ مناصرون للمتظاهرين بإدخال كميات كبيرة من المياه والمواد الغذائية لدعم المعتصمين داخل البرلمان.