طالب يجري في أنحاء ألمانيا من أجل الأطفال الفقراء

بدأ طالب من مدينة فرايبورج بجنوب ألمانيا الجري عبر أنحاء البلاد اليوم السبت لجمع تبرعات لصالح الأطفال الفقراء.



ويعتزم الطالب دينيس هولوب، 16 عاما، قطع مسافة طولها 1120 كيلومترا خلال 16 يوما- بمعدل حوالي 70 كيلومترا في اليوم - والوصول إلى خط النهاية في هامبورج يوم 14 أغسطس المقبل.



وأطلق الطالب مبادرة الجري الخيرية تحت شعار "دينيس يركض عبر البلاد" بهدف تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس للتبرع، وقال: "ليس بالضرورة التبرع بالكثير، لأن الأشياء الصغيرة يمكن أن تتراكم لتحدث فرقا كبيرا".



ويدعم الطالب في المرحلة الثانوية بذلك عمل منظمة "وجبات ماري" الدولية المعنية بمساعدة الأطفال. وتنشط المنظمة في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. وبحسب بياناتها، يتيح التبرع بمبلغ 30ر18 يورو فقط للطفل الفقير الحصول على وجبات مدرسية لمدة عام وبالتالي الحصول على التعليم.



واستعد دينيس هولوب جيدا للجري واسكتشف الطريق بنفسه، ولا تساوره مخاوف من عدم القدرة على الصمود، إذ أوضح أنه في حالة الطوارئ يمكنه اللجوء إلى "الخطة ب"، وهي استكمال خط السير على متن دراجة. وقررت عائلة دينيس مرافقته كنوع من الدعم.



ويمارس دينيس رياضة العدو منذ سنوات ولكن لمسافات قصيرة.