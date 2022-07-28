بدأ الإعلامي طارق عبد الجابر تسجيل أولى حلقات برنامجه الجديد "المراسل"، الذي سيذاع خلال الأيام القليلة المقبلة على قناة الشمس الفضائية.

وقال عبد الجابر، في بيان صحفي، إنه سيروي خلال البرنامج كواليس وأسرار حصرية ومثيرة حول مهنة المراسل، وطبيعة عمله فى مناطق الصراعات والحروب، مشيرًا إلى أنه يمتلك تاريخًا طويلًا من الخبرات فى مجال المراسلة التليفزيونية خاصًة فى دولة فلسطين العربية الشقيقة.

وأوضح، في تصريحات سابقة للشروق، أن برنامج المراسل سيكون بمثابة مذكرات تليفزيونية لكل ما شاهده خلال تغطيته لسنوات طويلة للحروب والنزاعات في المناطق الساخنة حول العالم، مشيرا إلى أنه يشعر بالغيرة من رؤيته للتغطية العالمية من المراسلين الجيدين لما يحدث في أوكرانيا الآن، وكان يتمنى أن يكون واحدا منهم، كما يتمنى أن تعلم مصر وتقدر أهمية المراسل في نقل الأحداث خاصة خلال الأوقات الصعبة، فأي نشرة في العالم لن تقدم إلا بوجود المراسل.

وأكد احتفاظه بمواد مصورة من جميع رحلاته خلال تغطيته لأهم مناطق النزاعات حول العالم، وأنه سيقوم بعرض هذه المواد، مع كشف أسرار سيرويها عبد الجابر لأول مرة كشاهد عيان على أهم الأحداث التي حصلت خلال الـ30 عاما الماضية، ومنها ما شاهده من قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ما يعلمه عن حادث تفجير السفارة الأمريكية بكينيا، وما رآه من مذابح في رواندا والبوسنة والهرسك.

وسيكشف عبد الجابر خلال البرنامج أيضًا عن الكواليس الحصرية لعمله في إثيوبيا وكوسوفو وعددًا من مناطق النزاع الأخرى، كما سيتحدث عن أبرز لقاءاته مع كبار السياسييين والمسئولين خارج مصر.

يذكر أن آخر برامج الإعلامي طارق عبد الجابر كان برنامج الشيف، الذي عرض على قناة الشمس الفضائية، وناقش فيه جابر العديد من المشكلات المجتمعية وهو يقدم أشهى الأكلات المستوحاة من المطبخ المصري والعربي.