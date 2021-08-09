 وكيل زراعة دمياط يتفقد محصولي القطن والأرز في المحافظة - بوابة الشروق
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وكيل زراعة دمياط يتفقد محصولي القطن والأرز في المحافظة

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 6:57 م
تابع المهندس سميع عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة في دمياط، محصول القطن والأرز فئة السوبر 300 في نواحي مركز كفر سعد، وتأثير حالة الطقس على الزراعات، وذلك برفقة مجموعة من معاونيه.

وأوضح "عبد السميع"، في بيان له اليوم الأحد، أن الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بإنتاجية عالية، ولم تتأثر بموجة الطقس الحارة، مؤكدا ضرورة تكثيف المرور الميداني، ومباشرة المزارعين وتوعيتهم بكل المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي.

وأوصي "عبد السميع"، خلال الزيارة، بتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتعريفهم بالتوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة، اللازمة لزيادة معدل الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، بتنفيذ تعليمات المهندس السيد القصير وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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