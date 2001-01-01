استئناف التدريبات العسكرية الأمريكية-الأسترالية بعد تحطم مروحية الجمعة الماضية

تم استئناف التدريبات العسكرية في أستراليا، والتي تتضمن مجموعة من القوات الأمريكية، وذلك عقب أن عثرت السلطات على حطام مروحية تحطمت أمس الأول الجمعة في المياه قبالة الساحل الشمالي- الشرقي للبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسئول عن التدريبات البريجدير داميان هيل في مؤتمر صحفي متلفز إنه تم استئناف التدريبات الدفاعية التي تتضمن أكثر من 30 ألف فرد بصورة محدودة أمس السبت، ومعظمها كان في أستراليا الغربية ونورثرن تيريتوري.

ومازال البحث مستمرا عن طاقم عمل المروحية المؤلف من أربعة أشخاص.

وكانت المروحية قد سقطت خلال التدريبات أمس الأول الجمعة بالقرب من جزيرة هميلتون، بالقرب من ساحل ولاية كوينزلاند.

وقد خيم الحادث بظلاله على البرنامج التدريبي، الذي يستمر أسبوعين، ويهدف جزئيا لإظهار الوحدة بين أستراليا وأمريكا لمنع أي عدوان صيني محتمل.