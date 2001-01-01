هاني عادل في فريق جاكي شان وجون سينا لمحاربة سارقي النفط في «hidden strike»

يتصدر عنوان فيلم الضربة الخفية "hidden strike" محرك البحث جوجل في مصر، بعد انتشار أخبار مشاركة الفنان المصري هاني عادل في بطولة الفيلم، الذي يقدم البطولة فيه نجوم السينما والأكشن العالميين جاكي شان وجون سينا، تأليف أرشيل آميل، وإخراج سكوت وو.

يدور العمل حول لو فينج -جاكي- وكريس فان هورن -سينا- الجنديان السابقان بالعمليات الخاصة، حيث يحاول الأول تنفيذ مهمة بنقل مجموعة من مواطنين محتجزين في أحد حقول النفط عبر بغداد، من طريق الموت إلى المنطقة الخضراء، ويلتقي بالأخير أثناء ذلك عبر سلسلة من الأحداث المشوقة وكثير من مشاهد القتال والأكش.

يجسد هاني عادل شخصية النقيب آزير، طيار هليكوبتر حربي، وجزء من فريق جاكي المكلف بحماية وإنقاذ عشرات الموظفين ونقلهم عبر طريق معروف بشدة الخطورة، ويتعاون آزير مع جاكي في النصف الأول من الأحداث، أثناء بحثهم عن أحد المركبات المفقودة بالموظفين بعد تعرضهم لهجوم وعاصفة ترابية صناعية، وتدور الأحداث في إطار من الصراع بين قوات جاكي والمرتزقة، وفي منتصف الأحداث تقريباً ينضم سينا إلى فريق جاكي بعد اكتشافه خداع شقيقه له والأشخاص الذي تعاون معهم، وتستمر شخصية هاني عادل في الظهور في أغلب أحداث الفيلم، فهو أحد المساعدين الأساسيين لجاكي، ورغم مغادرة أغلب الفريق مع الموظفين إلى المنطقة الخضراء إلا أن عادل يظل بصحبته.

حصد الفيلم تقييم 5.6 على موقع تقييم الأفلام الشهير IMDB، و1/5 على منصة collider، وهي تقيمات منخفضة للغاية، كما جاءت بعض التعليقات سلبية على موقع rotten tomatoes حيث كتب أحدهم: "ليس فيلماً مضحكاً أو مسلياً، يحاول كلا من جون سينا وجاكي شان أن يكونا جذابين ولكن ذلك يتحقق عندما تتوفر كتابة جيدة وليس لعبة فيديو"، ووصف آخر الفيلم أنه كوميديا سيئة.

وكتبت بعض المراجعات النقدية عن الفيلم على عدد من المنصات، مثل collider، حيث قال الناقد تشيس هاتشيتسون: "فيلم متعرج أو مذبذب، يحاول أن يقدم أكشن كوميدي، ولكنه عبارة عن مجموعة من CGI وشخصيات كرتونية، عندما يتعرض كريس للخيانة ينحاز إلى لوه، ويتعين على الثنائي -يشكل ساخر- مواجهة مجموعة متنوعة من الأعداء الذين يريدون القضاء عليهم، هذا هو ما نحصل عليه في النهاية بفتور، فهو فيلم أجوف يضيع بشكل يائس في الصحراء المصنوعة بشكل كرتوني".