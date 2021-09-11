وزير مالية هونج كونج: نتوقع نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ خلال الربع الثاني من 2023

قال وزير مالية هونج كونج بول تشان، اليوم الأحد، إنه من المرجح نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تشان قال إن المدينة تواجه تحديات تشمل تشديد الأحوال المالية العالمية وتصاعد شعبية مدينة شينزين كمقصد سياحي وتغير سلوك المستهلكين فيما يتعلق بتقليص الإنفاق في المساء.

وأضاف أنه على الرغم من أن الصادرات والسوق المالية سوف تبقى تحت الضغط، فإن مبيعات التجزئة وقطاع المطاعم مستمرة في التعافي بصورة جيدة.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي في هونج كونج نما بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام، فيما يعد أول نمو يتم تسجيله منذ أكثر من عام.