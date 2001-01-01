حسين السيد: انتقال إمام عاشور للأهلي ضربة قوية للزمالك

يرى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي صفقة مميزة وقوية للغاية، موضحًا أن انتقال اللاعبين بين الأندية أصبح أمرًا احترافيا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 سنوات قادمة حتى صيف 2028.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب وجد أن مصلحته ستكون مع النادي الأهلي، في الموسم الجديد".

واختتم: "أثناء تواجدنا في إدارة الزمالك لم نتطرق للتفاوض مع أي لاعب من داخل النادي الأهلي، وسياستنا كانت صريحة هي الإعلان عن أي صفقة بعد الانتهاء منها بشكل رسمي".