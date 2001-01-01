محمود عباس يستقبل وفد الجبهة الشعبية المشارك في اجتماع الأمناء

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفد الجبهة الشعبية المشارك في اجتماع الأمناء.

وأكد عباس، خلال اللقاء، ضرورة بذل الجهود كافة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشددا على أن التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، وتتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

من جهته، أكد وفد الجبهة الشعبية، حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، لما فيه من مصلحة كبرى لشعبنا وقضيته العادلة.

وكان الرئيس قد وصل، أمس، إلى مدينة العلمين في مصر، بزيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

وحضر اللقاء: نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزه, أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدينية محمود الهباش، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.