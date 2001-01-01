وزير الخارجية العراقي ونظيره الكويتي يتفقان على العمل المشترك لمكافحة المخدرات

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، صباح اليوم الأحد، نظيره الكويتيّ⁦ ⁩الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في مبنى وزارة الخارجيَّة ببغداد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح الأحد، صرح وزير الخارجية العراقي بأن اللقاء شهد الاتفاق على العمل المشترك مع الكويت لمكافحة المخدرات.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إلى عاصمة جمهورية العراق بغداد في زيارة رسمية؛ لعقد عدد من اللقاءات مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، صباح الأحد، قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، إن «الشيخ سالم الصباح سيجري أيضاً مشاورات سياسية، في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق؛ ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين».