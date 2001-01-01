أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال أكبر عرض للبحرية الروسية في مدينة سان بطرسبرج، عن إدخال 30 سفينة حربية جديدة للقوات البحرية الخدمة هذا العام.

وقال بوتين: "اليوم تنفذ روسيا بشكل سيادي المهام الكبيرة لسياسة البحرية الوطنية الخاصة بها، وتوسع بصورة مستمرة قوة أسطولها".

ونقل التليفزيون الروسي هذا الحدث الذي شاركت فيه 33 سفينة حربية ، من بينها أربع غواصات. وشارك نحو ثلاثة آلاف جندي في العرض. وتم العرض في ظل إجراءات أمنية مشددة بسبب التخوف من حدوث هجمات على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأشار بوتين في خطابه أثناء العرض إلى أسطول بحر البلطيق والبحر الأسود وكذلك الوحدات البحرية الأخرى التي تؤدي مهامها "ببسالة".

يشار إلى أن أسطول البحر الأسود يشارك في الحرب ضد أوكرانيا ويطلق صواريخ من سفنه بصورة متكررة على أوكرانيا.

وخلال العرض الرئيسي بالبلاد و الذي يتم عادة في أخر يوم أحد بشهر تموز/يوليو في مدينة سان بطرسبرج وبمدينة كرنشتات القريبة منها، حضر أيضا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وعدد من ضيوف القمة الروسية-الأفريقية.

وكان بوتين دعا هؤلاء الضيوف لحضور العرض خلال القمة التي استمرت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين. ومن بين هؤلاء الضيوف، رؤساء كل من مالي وبوركينا فاسو وإرتيريا وجمهورية الكونغو، بحسب وسائل إعلام روسية.