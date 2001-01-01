زيلينسكي يزور الجبهة القريبة من باخموت مع استمرار القتال فى الجنوب

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه زار خط الجبهة القريب من باخموت في شرق البلاد.

وبمناسبة يوم قوات العمليات الخاصة، قال عبر قناته على تليجرام اليوم السبت، إنه وجه الشكر إلى الجنود هناك لإخلاصهم.

ونشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يصافح العديد من المقاتلين ويمنحهم الجوائز.

وكتب زيلينسكي أن القادة أحاطوه أيضا علما بالوضع في القطاع المتنازع عليه بشدة من الجبهة. غير أنه لم يعط أي تفاصيل .

وقامت القوات الروسية بغزو باخموت قبل شهور قليلة بعد قتال كثيف. ومن حينها احتلت المدينة التي كان يقطنها نحو 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي الشامل .

وعلى مسار الهجوم الأوكراني المضاد، يريد الجيش الأوكراني تحرير المناطق المحتلة. وأعلن مؤخرا عن تحقيق نجاحات قليلة سيما في جنوب شرق البلاد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فد قال مؤخرا إن الهجوم المضاد فشل .

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القتال في جنوبى أوكرانيا زادت حدته في قطاعين خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في لندن في تحديثها اليومي على تويتر اليوم السبت: "في جنوب أوريخوف، يتركز القتال بالقرب من قرية روبوتين ، بمنطقة مسؤولية جيش الأسلحة المشترك الروسي ال 58".

وأضافت أنه على بعد ثمانين كيلومترا إلى الشرق تمكنت القوات الأوكرانية من هزيمة القوات الروسية المحمولة جوا واستعادة قرية سترومايورسكي.

وأشار تحديث وزارة الدفاع البريطانية إلى أن الأوكرانيين شنوا عمليات هجومية فى منطقة أبعد شمالا في غابة سيريبريانسك، غرب كريمينا. ومع ذلك ، لم يتم إحراز تقدم يذكر هناك.

وتنشر الوزارة البريطانية معلومات يومية عن مسار الحرب منذ الغزو الروسي واسع النطاق في شباط/فبراير 2022. وتوجه موسكو الاتهام إلى لندن بالتضليل .