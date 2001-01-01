حظر تجوال بولاية نيجيرية بسبب أعمال نهب لمستودع حكومي للأغذية

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أعلن حاكم ولاية أداماوا في شمال شرقى نيجيريا حظر تجوال لمدة 24 ساعة بعد أن نهب شبان مستودعا حكوميا لتخزين المواد الغذائية.

ويقيد الأمر الصادر اليوم الأحد حركة الأشخاص في جميع أنحاء الولاية، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة.

وأشار حموشي ونوسيكو، كبير المتحدثين باسم الحكومة، إلى "المجرمين" الذين هاجموا الأشخاص "بالمناجل واقتحموا المباني التجارية وسرقوا الممتلكات"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأدت الزيادة بأكثر من الضعف في أسعار المواد البترولية إلى ارتفاع حاد في تكاليف النقل والغذاء.

وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 25.3% في يونيو، مما أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

وهددت النقابات العمالية بدعوة العمال إلى الإضراب اعتبارا من 2 أغسطس للاحتجاج على زيادة تكاليف المعيشة.

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