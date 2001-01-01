التعليم العالي: مرشدون فنيون لمساعدة الطلاب في عمليات التنسيق الإلكتروني

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم التعليم العالي، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد، موضحًا أنه سيبدأ في 30 سبتمبر المقبل، وذلك منعًا لأي شائعات تنتشر في هذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن وزير التعليم العالي والبحث العالي الدكتور أيمن عاشور، أكد استعداد الجامعات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، ومعامل الحاسبات لتكون مفتوحة أمام الطلاب لمساعدتهم في عملية أبواب التنسيق.

وأفاد بأنه بمجرد إعلان فتح الموقع للطلاب ستستقبلهم معامل الحاسب كافة، مع وجود مرشدين فنيين لمساعدتهم في عملية التنسيق، كما هو الحال في الأعوام السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية التي تطلقها الوزارة؛ لتوعية الطلاب بكيفية إجراء التنسيق الإلكتروني دون أخطاء.

ولفت إلى استعداد الجامعات الأهلية التي تتضمن عدد من البرامج والكليات التي ستفتح أبوابها لأول مرة هذا العام للطلاب الجدد، بالإضافة إلى البرامج الجديدة المتاحة في الجامعات الحكومية، مشددًا أنه جري الاستعداد فيما يتعلق بالمدن الجامعية والمدرجات، واستيعاب المستشفيات الجامعية للكشف على الطلاب الجدد.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مناقشا جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بكل الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكل مراحله.