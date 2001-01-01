المنياوي: الإسماعيلي مديون بـ ربع مليار جنيه

قال صبري المنياوي عضو اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي، إن لاعب الفريق عبد الرحمن مجدي اقترب من الرحيل عن الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المنياوي في تصريحات تليفزيونية: «هناك مفاوضات بالفعل وصلت من أحد الأندية العربية لضم عبد الرحمن مجدي وأتمنى أن تتم هذه الصفقة في أسرع وقت».

وتابع: «غدًا سيصل وفد من النادي العربي لإتمام التعاقد مع عبد الرحمن مجدي، ولكن لم يصل لنا أي عروض بالنسبة لباهر المحمدي حتى الآن».

وتطرق للحديث عن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، قال: «سواء إيهاب جلال أو حمزة الجمل من أبناء نادي الإسماعيلي، سيكون عليه ضغط كبير ويجب عليه تحمل ذلك من أجل الفريق».

وأختتم بالحديث عن ديون النادي، قائلا: «الإسماعيلي مديون بحوالي ربع مليار تقريبًا».