الحكام السعوديون يبدأون معسكر صربيا استعدادا للموسم الجديد

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دشن حكام دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم معسكرهم الخارجي في مدينة نوفي ساد الصربية، والذي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

وكانت البعثة قد وصلت إلى صربيا يوم الخميس الماضي، وتضم 24 حكم ساحة منهم تسعة حكام ساحة شباب، بالإضافة إلى 32 حكما مساعدا بينهم أربعة حكام مساعدين شباب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

وبدأت الفترة الصباحية بتدريبات لياقية، ثم محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادا للموسم الجديد.

في المقابل، شملت الفترة المسائية تطبيقات على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالإضافة لتمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.

من المقرر أن يدير الحكام خلال فترة المعسكر مجموعة من المباريات الودية التي ستقام في صربيا.