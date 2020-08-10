فيديو لشاب مصري يعطف على قطة طلبت الاحتماء من الحرارة يحصد تفاعلا واسعا

حقق مقطع فيديو لشاب مصري يعطف على قطة، تفاعلا واسعا من نشطاء موقع "فيسبوك"، حيث حقق الفيديو أكثر من 47 ألف إعجاب، و3400 تعليق، و1500 مشاركة، و533 ألف مشاهدة، خلال يومين من نشره.
يذكر، أن صاحب الفيديو الشاب خالد عزازي، والذي يتابعه 5 آلاف على موقع فيسبوك، ألتقط فيديو لقطة ضالة، قال إنها كانت تطلب الحماية من حرارة الشمس الحارقة، فدخلت أحد المحال التجارية المشغلة لأجهزة التكييف، لكنهم طردوها فلاحظ ذلك وقرر أن يستضيفها عنده في المحل الذي يعمل فيه في ظل درجة حرارة بلغت 43 مئوية.
وظهر عزازي بصوته فقط خلال الفيديو، وهو يطلب من القطة الدخول إلى محل عمله قائلا: "عايزة تخش جوا (محل آخر) عشان التكييف، وكل لما تدخل يطلعوها، تعالي عندنا تكييف"، لتدخل القطة وتسترخي على الأرض مستمتعة ببرودة الحرارة.
وأوضح عزازي، في تعليق له أنه لم يكتف بحماية القطة من الحرارة بل أحضر لها قطع التونة المعلبة، موثقا ذلك بالفيديو.
وجاءت التعليقات مشجعة ومثنية على فعل الشاب، مثل: "ربنا يجازيك خير ربنا يوسع رزقك"، وذلك في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها مصر.
وليس هذا الفيديو الأول من نوعه لعزازي بل اعتاد تصوير ونشر مقاطع فيديو عن الرفق بالحيوانات الضالة التي كان يحرص على إطعمها وسقياها، حيث نشر فيديو آخر قبل 5 أشهر لكلبة تحتضنه وتشكره لإحضاره الطعام لها، موضحا أنها اعتادت انتظاره تحت صالة الألعاب الرياضة التي يذهب إليها.
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