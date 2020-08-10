وقعت مشادة كلامية بين المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي الدكتور محمد شوقي العناني، ورئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة جمال التهامي، بسبب إصرار الأخير على الحديث عن النظام الانتخابي والقوائم الانتخابية، خلال جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تقعد اليوم.

وطلب العناني من التهامي، الالتزام بموضوع المناقشة وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه لم يلتزم بذلك وأصر على الحديث عن القوائم الانتخابية، متهما مجلس الأمناء وإدارة الجلسة بعدم إتاحة الفرصة أمام للحديث بحرية، ما زاد حدة الحديث بينهما، تدخل على إثرها المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان.

وقال رشوان: "نحن حددنا عملنا مسبقا، وعقدنا جلستين عن النظام الانتخابي وعقدنا جلسة أخري مصغرة وسنعقد جلسة ثانية مصغرة، والآن نحن أمام موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما فعله المقرر المساعد للجنة هو تطبيق قواعد الحوار".

وأضاف: "هذه ليست جلسة دردشة، هذا حوار وطني منظم، وهذه جلسة محددة رسمية ولن يسمح بالخروج عنها، وانت تتجاوز إرادة الناس".

وتدخل مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي محمد عبد الغني، وطلب من المتحدث استكمال كلمته فى موضوع الجلسة قائلا: "الحوار الوطني هدفه نسمع بعض وأرجو أن تتحدث فى موضوع الجلسة".

وبدأ رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة جمال التهامي، حديثه قائلا: "إن قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد، لكن أرى أنه لا جريمة تصاحب الفرد من المهد للحد"، مشيرا إلى أن منع أي مواطن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية من الترشح طوال حياته هو جريمة تلاحق المواطن من المهد للحد، والمواطن حينما يقضي العقوبة يكون قد تطهر من هذه الجريمة.