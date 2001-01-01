قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح؛ لا يعد تكريما، مضيفا أن اسم الزعيم أكبر من جميع التكريمات.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء السبت، على هامش حفل الافتتاح مساء السبت: «نحن نحتفل بالأستاذ ونقول له؛ شكرا جزيلا على عطاءاتك في حياتنا في الفن والمسرح والحياة بشكل عام، اسعدتنا كثير جدا».

وأضاف أن المهرجان في نسخته الحالية؛ يشمل 3 مسابقات، تتمثل في مسابقة العروض المسرحية بمشاركة 37 عرضا مسرحيا، بالإضافة إلى مسابقة المقال النقدي، وأخيرا مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول، إلى جانب عدد من الندوات والورش المسرحية.

وأكد رئيس المهرجان القومي للمسرح؛ أن إعادة افتتاح عدد من مسارح الدولة مؤخرا وأبرزها مسرح السامر بعد مرور 30 عاما من إغلاقه، يمنح فرصة أكثر لظهور الإبداع والمبدعين، باعتبارها منارة ثقافية مهمة للشعب المصري، ناصحا المواطنين بالعودة إلى الاهتمام والاستمتاع بالمسرح مرة أخرى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح مساء السبت، توافد عدد كبير من نجوم المسرح على غرار الفنان لطفي لبيب، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، صبري فواز، أحمد السعدني.

وجرى خلال حفل الافتتاح تكريم عد من صناع المسرح أمثال الفنانين: صلاح عبد الله، رياض الخولي، محمد أبو داوود، خالد الصاوي، محمد محمود.

وتستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري حتى الرابع عشر من أغسطس المقبل.