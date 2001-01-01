 الأمن يكشف ملابسات فيديو قيام شخص بتهديد فتاة بسلاح أبيض في الشارع - بوابة الشروق
الأحد 30 يوليه 2023 5:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيام شخص بتهديد فتاة بسلاح أبيض في الشارع

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 5:20 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 5:20 ص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء.

وبالفحص، أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم بمقطع الفيديو".

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص واتهمته بتهديدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك