الأمن يكشف ملابسات فيديو قيام شخص بتهديد فتاة بسلاح أبيض في الشارع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء.

وبالفحص، أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم بمقطع الفيديو".

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص واتهمته بتهديدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.