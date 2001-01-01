أكثر من مليون شخص يتابعون مهرجان سوميدا ريفر للألعاب النارية في طوكيو

أعلن المنظمون أن عددا قياسيا من 1.04 مليون شخص تابعوا مهرجان سوميدا ريفر للألعاب النارية وهو أحد أشهر مهرجانات الألعاب النارية في طوكيو يوم أمس السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها المهرجان منذ أربع سنوات بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا، حيث أضاء السماء فوق نهر سوميدا بإطلاق 20 ألف من الألعاب النارية.

وأوقفت السلطات مهرجان سوميدا ريفر للألعاب النارية الذي يقام سنويا منذ 1978، من 2020 وسط انتشار فيروس كورونا المستجد ولكن استأنفته العام الجاري، فيما خفضت الحكومة الوضع القانوني لكوفيد-19 إلى نفس فئة الإنفلونزا الموسمية في مايو.

وعلى عكس مهرجانات الألعاب النارية الأخرى حيث يتجمع المواطنون في الأماكن المفتوحة للاستمتاع بالمشاهدة، فإن مهرجان سوميدا يتم متابعته بينما يتجولون في شوارع وجسور طوكيو القريبة، حيث إن المباني الطويلة تعوق المشاهدة وهناك القليل من المساحات الواسعة للمواطنين للتجمع.