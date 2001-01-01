نائب جامعة الإسكندرية يفتتح مؤتمر المستشفى الرئيسي الجامعي بين الماضي والحاضر والمستقبل

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد فعاليات مؤتمر "المستشفى الرئيسي الجامعي بين الماضي والحاضر والمستقبل" والذي تستمر فعالياته على مدار يومين.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن المستشفى الرئيسي الجامعي يشهد جهود غير مسبوقة من قبل الأطباء والتمريض والفنيين؛ لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وأشار الغندور أن كلية الطب جامعة الإسكندرية يشار إليها بالبنان نتيجة لتميزها وريادتها على مستوى العالم، لافتاً إلى الدرجة العلمية المزدوجة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وجامعة مانشيستر البريطانية كأول درجة علمية على مستوى مصر والشرق الأوسط في هذا المجال.

وقدم الغندور الشكر للقائمين على المؤتمر لاسيما وأنه يشجع على خلق روح التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، ويشارك فيه العديد من كبار الأطباء الذين ينقلون خبراتهم لشباب الأطباء لتحسين المستوى العلمي والذي سيساهم بدوره في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب إلى الهدف من تنظيم هذا المؤتمر وهو إلقاء الضوء على دور المستشفى الرئيسي الجامعي والذي يقف وراءه عدد كبير من الأطباء وطاقم التمريض والفنيين، والارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي للفريق الطبي من العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك لرفع كفائتهم لتقديم خدمة طبية متميزة لكافة المرضى.

وتتناول جلسات اليوم الأول فى المؤتمر موضوعات علمية، واليوم الثاني ورش عمل تطبيقية، وستكون ورشة العمل الأول بعنوان" نحو العمل بروح الفريق" والجلسة الثانية بعنوان "نحو تقديم خدمة متميزة للمرضى" والجلسة الثالثة بعنوان "طوارئ المستشفى كمركز تميز"، والجلسة الرابعة "دور المستشفى في خدمة المجتمع"، واليوم الثاني سيشهد ورشة عمل بعنوان " الجوانب القانونية والإدارية للأطباء"، وورشة عمل بعنوان "الاستخدام الأمن للأدوية"، ورشة عمل بعنوان "تدريب طلاب الامتياز"، والتدريب الالزامي للصيادلة الجديد، ورشة العمل الأخيرة بعنوان "حقوق وواجبات العاملين بمستشفيات الجامعة".