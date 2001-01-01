أعلن اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بدء الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر، غدا الاثنين، حتى 10 أغسطس المقبل.



وأشار البارودي، في بيان للهيئة اليوم، إلى الإعلان عن المستبعدين في 29 أغسطس المقبل.



ونوه بإجراء قرعة التخصيص العلنية الخاصة بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر في 11 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر.



وأضاف أن المساحات المتاحة بالمشروع (110 م2 – 130 م2)، يضاف عليها مسطح 25 م2 حصة في الجراج، مشيراً إلى خصم ٢٠٪ للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة ( نظام الكاش) مع اختيار العميل للوحدة السكنية التي يرغب شرائها دون الدخول في القرعة.