بوتين: الدول الإفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الإفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين - خلال مؤتمر صحفي للحديث عن نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية ، ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه يتم تنفيذ بنود من مبادرة السلام الإفريقية حول أوكرانيا، على سبيل المثال، تبادل الأسرى، والقضايا الإنسانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا لم ترفض مفاوضات السلام.

وأشار إلى أن هناك عددا من نقاط المبادرة الإفريقية يصعب تنفيذها، على سبيل المثال، وقف إطلاق النار، قائلا: "إن أوكرانيا تشن هجوما ولهذا من الصعب الرجوع في هذه الحالة".

وشدد على أن أوكرانيا تكبدت خسائر بشرية فادحة، حيث خسرت - منذ 4 يونيو - 415 دبابة، وثلثا الآليات التي خسرتها في المعارك غربية.

وتطرق إلى أنه لا أحد يريد حدوث مواجهة بين روسيا وحلف الناتو.. "لكن إذا أراد أحد فنحن مستعدون"، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا قصفت أماكن صناعة المسيرات التي استهدفت جسر القرم.