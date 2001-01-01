تجديد حبس مُسن متهم بقتل ابن شقيقته في الجيزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس مسن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن شقيقته في الجيزة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع ابن شقيقته بسبب خلافات سابقة فاعتدى عليه بالضرب، ما أسفر عن مقتله في الحال.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص داخل عقار دائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسنا أنهى حياة ابن شقيقته، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.