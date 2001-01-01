سياسي ألماني ينتقد تعويل الحكومة على الهجرة في حل نقص العمالة المتخصصة ببلاده

صرح الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي من معسكر المعارضة بألمانيا بأنه يرى أن الحكومة الاتحادية تعول بشكل أكبر من اللازم على الهجرة من الخارج في حل نقص العمالة المتخصصة.



وقال كارستن لينمان لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على موقعها اليوم الأحد: "الحكومة الألمانية ترتكب خطأ في التركيز بشكل أساسي على هجرة الكوادر المتخصصة الأجنبية".



وتابع السياسي الألماني: "الإمكانية محدودة: يهاجر سنويا ما يتراوح بين 40 ألف إلى 60 ألف شخص تقريبا من دول أخرى إلى سوق العمل، الأمر الذي لا يحل مشكلاتنا"، لافتا إلى تجاهل الحكومة الإمكانيات في الداخل، بحسب قوله.



واقترح لينمان بدلا من ذلك: "من يتقاعد ويواصل العمل تطوعا، يجب أن يحصل على ألفي يورو شهريا معفاة من الضرائب. كما أن هناك 600 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، لا يعملون ولا يتلقون تدريبا مهنيا"، وأكد أنه لا يمكن ترك هؤلاء الشباب ببساطة.