قالت الإعلامية إنجي أنور، إنه لا صوت يعلو فوق صوت الثانوية العامة، وذلك في معرض تعليقها على قرب إعلان النتيجة وذلك في الساعات المقبلة.

وأضاف خلال برنامجها «مصر جديدة» على قناة «etc»، مساء الأحد، أن هذا الشعار مرفوع في كل البيوت المصرية وسط حالة من الانتظار والترقب والحذر والتوتر بشأن نتيجة الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم، لم تُحدّد يوما بعينه إعلان نتيجة الثانوية العامة، لكن أغلب التكهنات تشير إلى أنه سيتم إعلان النتيجة غدا الاثنين، بدءا بنشر قائمة الأوائل ومن ثم إعلان النتيجة بشكل كامل.

وتابعت: «أجيال مختلفة، وسنين كتير بتعدي، وتظل الثانوية العامة بعبع كبير في كل مراحلها، من أول خناقات المذاكرة بين الأمهات والولاد، وتفاصيل الدروس والحصص والمدرسة والسناتر، ثم مرحلة الامتحانات وما أدراك ما الامتحانات وتوترها وقلقها ودموعها، وبعد الامتحانات بنعيش مرحلة القلق وهي انتظار النتيجة، وشكل مختلف من القلق والترقب»