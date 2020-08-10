المنيا: تحرير 215 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة ملوي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية؛ لفرض هيبة القانون، وعودة الانضباط والسيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه بالتنسيق مع عدد من الجهات الأمنية، نفذت رئاسة مدينة ملوي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة ملوي؛ لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع بالمدينة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالغني، وأسامة سيبويه، ومؤمن صلاح نائبا رئيس المركز، وصابر محمد مدير الإشغالات، وعمر إبراهيم رئيس الحي، وبعض الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 215 مخالفة تنوعت ما بين: "إزالة إدارية، وإشغال طريق"، ورفع الإشغالات من شارع 26 يوليو، وغرب وجنوب العرفاني، وامتداد العرفاني قبلي، وتوني بك، وسيف باشا، والشهداء، والمأمون البحري، ضمن الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وأكد "السايس"، تنفيذ تلك الحملات بصفة يومية وبشكل دوري؛ للقضاء على الإشغالات نهائيا بشوارع مدينة ملوي.

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