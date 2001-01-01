شاختار الأوكراني قد يخوض مبارياته بدوري أبطال أوروبا في هامبورج

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يدرس نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، إمكانية خوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا، بمدينة هامبورج الألمانية.

وأكد نادي هامبورج تقارير صحيفتي "بيلد" وهامبورجر مورجنبوست" بشأن دخول شاختار في مفاوضات معه لخوض مبارياته القارية في هامبورج، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

ولم يلعب شاختار على ملعبه منذ تعرضه لأضرار بالغة في 2014 حينما ضمت روسيا منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا، لأراضيها.

وخاض شاختار مبارياته في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا في وارسو ببولندا، لكن من الصعب تكرار الأمر ذاته بسبب تداخل مواعيد المباريات.

ويخضع ملعب هامبورج لعملية تحديث قبل استضافة بطولة يورو 2024 في ألمانيا ، ويتعين الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن امتثال الملعب لمعايير دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقرير ذاته فإن ملاعب ألمانية أخرى في جيلسنكيرشن وكولونيا ودوسلدورف قد تكون خيارا لشاختار في الموسم الجديد من دوري الأبطال.