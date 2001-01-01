جنايات بورسعيد: السجن المشدد 10 سنوات لتزوير ختم الجمهورية للاستيلاء على أموال بنك مصر

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين قاموا بعملية تزوير خاتم الجمهورية بهدف الاستيلاء علي أموال بنك مصر فرع بورسعيد.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 والمتهم فيها كل من: محمد مجدي حسني محمد أبو هيبه، واسلام محمد عز الدين محمد خليل، وجمال السيد محمد بسيوني، حيث قاموا بواسطة آخر مجهول، بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري الغرفة التجارية، وارتكاب واقعة تزوير محررات رسميه على غرار الصحيحة، وتمكنوا عن طريق تلك المحررات من الاستيلاء على مبالغ ماليه مملوكه لبنك مصر.



وتبين قيام المتهمين، باصطناع السجلات التجارية المزورة مثبت بها تواريخ الإيداع والافتتاح والترخيص مخالفه للحقيقه، وحصلوا بناء على ذلك على قروض من البنك، قاصدين تغيير الحقيقه من أجل التحصل على أموال البنك بطرق احتيالية.



وقضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد بحكمها المتقدم.