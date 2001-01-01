مساعد وزير الخارجية عن مبادرة التجنيد: المستفيد يحصل على إعفاء نهائي

قال إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والصريين الخارج، إن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي أطلقت بعد تلقي طلبات عديدة من المصريين بالخارج لتسوية وضعهم من التجنيد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المبادرة تسهل عودة المصريين بالخارج وربطهم بالوطن الأم كما تسهل سفرهم من وإلى مصر.



ولفت إلى أن المستفيد من المبادرة يحصل على شهادة موقف نهائي من التجنيد وتفيد بأنها غير مطلوب للتجنيد.



وأوضح أن المبادرة تنطبق على كل المصريين بدءا ممن أتموا 19 سنة في 14 أغسطس ويتواجدون خارج مصر، شريطة أن يتم سداد الرسوم خارج مصر.



وأشار إلى أن المبادرة تشمل كل من ليس لديه موقف نهائي من التجنيد، وتبدأ التطبيق في 14 أغسطس وتستمر لمدة شهر.



وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت قبل أيام، عن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج.



ومن خلال هذه المبادرة، فتحت الدولة المصرية الباب أمام مواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليا تسوية أوضاعهم وفق أحد إعلان لوزارة الخارجية المصرية.



تتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج -ممن يريدون التسوية- عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو.