انقطاع الكهرباء في جزيرة لا جوميرا بجزر الكناري الإسبانية

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شهدت جزيرة لا جوميرا، وهي إحدى جزر الكناري الإسبانية، انقطاعا للكهرباء، مما أوقف أنشطتها السياحية اليوم الأحد.

كما تضرر كل سكان الجزيرة التي تقع في المحيط الأطلسي والبالغ عددهم 22 ألف نسمة، من انقطاع الكهرباء الذي بدأ نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي ولا يزال مستمرا حتى مساء اليوم الأحد، وفقا لمسؤولي الجزيرة.

وقال مجلس الجزيرة إن المولدات تحافظ على استمرار الأعمال في المطار والمستشفى والميناء بالجزيرة.

وقد انقطعت الكهرباء بسبب اندلاع حريق في محطة ال بالمار للطاقة الحرارية في العاصمة سان سيباستيان دي لا جوميرا.

وتعمل شركة إينديسا الإسبانية للطاقة على إصلاح الضرر من أجل إعادة الكهرباء.

وقال كاسيميرو كوربيلو رئيس مجلس الجزيرة: "نحن نواجه وضعا استثنائيا يؤثر على كل أراضي الجزيرة وله تداعيات على حياة السكان اليومية وعمل الخدمات العامة وبالطبع، اقتصاد الجزيرة".

يذكر أن لا جوميرا هي إحدى أصغر الجزر في جزر الكناري الإسبانية وتبلغ مساحتها 370 كيلومترا مربعا.

وتعد منطقة جذب للسياح الأوروبيين، ليس فقط لسياحة الشواطئ ولكن أيضا للتنزه سيرا والرياضات المائية ومشاهدة الحيتان والدلافين.