الجيش اللبناني: إصابة عسكري جراء سقوط قذيفة بمحيط مخيم عين الحلوة

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، عن إصابة عسكري؛ جراء سقوط قذيفة داخل أحد المراكز العسكرية، بمحيط مخيم عين الحلوة.



وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «تجري اشتباكات في مخيم عين الحلوة، وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية؛ ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة».





تجري اشتباكات في مخيم عين الحلوة، وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1NxeivTECH — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 30, 2023



وتسود عين الحلوة أجواء متوترة، في ضوء التصعيد الأخير الذي أعقبته اشتباكات متقطعة في المخيم.



وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مسئولون فلسطينيون مقتل شخص وإصابة 6 آخرين عقب اشتباكات ليلية، داخل أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.



ووقعت الاشتباكات بالتزامن مع شن فصائل فلسطينية في عين الحلوة حملة على جماعات متشددة، وهاربين يبحثون عن ملجأ داخل أحياء المخيم المكتظة.



وقال المسئولون الفلسطينيون، الذين تحدثوا إلى وكالة «أسوشيتد برس»، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاول مسلح مجهول اغتيال آخر هو محمود خليل، مما أدى إلى مقتل أحد رفقاء الأخير.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن 6 أشخاص أصيبوا في الاشتباكات، من بينهم طفلان.