ألغت سلطات الطيران المدني، اليوم الأحد، رحلات البالون الطائر بالأقصر، ومنعتها من الطيران والخروج من أرض مطار البر الغربي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح واتجاهها شرقا.

وقال مصدر مسئول باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إنه تقرر إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر وانعدام الرؤية، وزيادة سرعة الرياح ناحية الشرق التي كانت تزيد عن السرعة المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن طياري البالون أطلقو اليوم أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع.

وتابع، "زيادة سرعة الرياح ستؤدي إلى دفع البالونات في الهواء ناحية مطار الأقصر في البر الشرقي واختراق حرم المطار، مما يمثل خطرا وتهديدا على حركة الطيران والملاحة الجوية ويهدد سلامة الركاب".

وأكد أنه على الفور صدر القرار من ملاح الشركة المصرية للمطارات بوقف الرحلات، مما أدى لإلغاء حجوزات السائحين.

وأشار، إلى أنه بالنسبة لغد الاثنين، سيقوم الطيارون بإطلاق بالونات اختبار في الساعات الأولى من الصباح لبيان إمكانية استئناف إقلاع الرحلات مرة أخرى من عدمه.