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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الأهلي والداخلية، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الداخلية على ستاد الكلية الحربية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في مسابقة كأس مصر.

ق 10.. محمد مجدي يتألق ويتصدى لتسديدة كهربا.

ق 8.. ضغط أهلاوي في الدقائق الأولى من المباراة.

ق 4.. كهربا يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي، بعد تسديدة ضعيفة على مرمى الداخلية.

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

فيما يمثل الداخلية في مواجهة اليوم كل من:

محمد مجدي في حراسة المرمى

الدفاع: عبدالعزيز سيد، أحمد عبد الرسول، الان كيمياوي، كريم يحيى

خط الوسط: زياد طارق، محمود طلعت، كلفيتين، فاتوم

الهجوم: كريستوفر، سمير فكري.