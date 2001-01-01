فرنسا: أي هجوم على مواطنينا بالنيجر سيستتبع ردا فوريا

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع ردا "فوريا وحازما" من فرنسا.



جاء ذلك بعدما وقعت احتجاجات مؤيدة للمجلس العسكري الذي نفذ انقلابا عسكريا في النيجر خارج السفارة الفرنسية في نيامي، بحسب وكالة "رويترز".



ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين، الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.



ولم يظهر بازوم منذ فجر الخميس، عندما احتجز داخل القصر الرئاسي، لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيسا شرعيا.



وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته.



والأربعاء الماضى، أطيح بنظام الرئيس بازوم في انقلاب قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي في النيجر.



وقال الجنرال تشياني، في خطابه المتلفز، إن المجموعة العسكرية التي يرأسها استولت على السلطة "بسبب العديد من المشاكل في النيجر، بما في ذلك انعدام الأمن والمشاكل الاقتصادية والفساد، وأمور أخرى".