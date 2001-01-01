إندونيسيا: المخزون الغذائي لجاكرتا آمن لمواجهة ظاهرة النينو

قالت الحكومة الإقليمية في جاكرتا، إن مخزون الأغذية لسكان العاصمة لا يزال آمنا لمواجهة تأثير ظاهرة النينو، التي تتسبب في موسم طويل من الجفاف.



وعلى الرغم من أن الغذاء الذي يدخل جاكرتا، مصدره عموما من مناطق متاخمة ومناطق أخرى، يتم التعاون من أجل تدبير مخزونات غذائية.



ونقلت وكالة انتارا الإندونيسية للأنباء عن مديرة مكتب الأمن الغذائي والبحري والزراعي لجاكرتا، سهاريني إلياواتي، قولها إنه "حتى الآن يأتي 98% من غذاء جاكرتا من خارج (المنطقة)".



وأكدت أن مكتبها في الوقت الراهن يعزز التعاون مع مناطق إنتاج الأغذية.



وأشارت إلياواتي إلى أنه في ظل احتياج جاكرتا إلى 300 طن من الأرز يوميا، من حيث الإنتاج، لا يمكن أن تلبي حقول الأرز في المنطقة، هذه الاحتياجات.