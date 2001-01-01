10 قتلى بسبب عواصف عاتية تضرب وسط روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في وسط البلاد بعدما تسببت رياح عاتية في اقتلاع الأشجار، وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية.

وأضافت الوزارة أن ثمانية من القتلى و29 مصابا كانوا في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك في منطقة "ماري-إل"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا في الواقعة التي من بين قتلاها ثلاثة أطفال.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة على تطبيق "تليجرام" سيارات وخياما تضررت بشدة وسحقتها الأشجار التي اقتلعتها الرياح.

وقال مسئولون إن العواصف قطعت الكهرباء عن 520 تجمعا سكنيا، وألحقت أضرارا بأسطح 41 بناية سكنية وسبع بنايات تقدم خدمات اجتماعية في ثماني مناطق مختلفة من روسيا.